venerdì, 9 Gennaio , 26

Meloni: “Trump non attaccherà la Groenlandia, Ue parli con la Russia”

(Adnkronos) - Dalla guerra in Ucraina alla Groenlandia,...

Giacca beige e chioma ‘beachwaves’, il look di Meloni in conferenza stampa

(Adnkronos) - Capelli sciolti, gioielli ridotti al minimo...

Madonna omaggia Patty Pravo, Mariotto a La volta buona: “È orrenda”

(Adnkronos) - "È orrenda, come quando gli americani...

Crans-Montana, arrestato il gestore di Le Constellation: “Era a rischio fuga”

(Adnkronos) - E' stato posto in custodia cautelare...
la-volta-buona,-nikita-perotti-e-il-mistero-dell’eta.-poi,-le-parole-per-delogu
La volta buona, Nikita Perotti e il mistero dell’età. Poi, le parole per Delogu

La volta buona, Nikita Perotti e il mistero dell’età. Poi, le parole per Delogu

DALL'ITALIA E DAL MONDOLa volta buona, Nikita Perotti e il mistero dell'età. Poi, le parole per Delogu
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Si parla ancora di Andrea Delogu e Nikita Perotti, i vincitori di Ballando con le stelle, che nel corso del programma hanno instaurato un legame speciale. La loro complicità aveva fatto sperare, tra giudici e utenti social, in un rapporto più intimo. Andrea Delogu ha più volte smentito citando anche come ‘problema’ la differenza di età: lei ha 43 anni e lui 21. “Non è la differenza d’età il problema, ma che Nikita è troppo piccolo”, aveva scherzato la conduttrice televisiva.  

Ma sul web circolano voci secondo cui Nikita Perotti avrebbe in realtà 27 anni. Oggi, ospite in studio a La volta buona, il maestro di ballo ha chiarito una volta per tutte: “Ragazzi chiariamo che io ho 21 anni, sono nato il 18 marzo del 2004 e sono un pesciolino”.  

Non sono mancati i commenti ironici dagli ospiti in studio: “In realtà è Nikita che ha detto di avere 27 anni per diminuire la differenza di età con Delogu”, ha scherzato qualcuno imbarazzando il ballerino.  

Presente in studio anche Guillermo Mariotto, giudice di Ballando con le stelle che ha commentato: “La coppia era energeticamente perfetta, sono stato promotore del loro successo. Era un amore puro”. In conclusione Nikita ha confermato, ancora una volta, il forte legame che si è creato con la conduttrice: “Sto lavorando con lei, le voglio un bene immenso e la ringrazio per tutto. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.