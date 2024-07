ROMA – “La Zanzara chiude i battenti. Poi si torna (forse) a settembre”. L’annuncio a sorpresa di David Parenzo su X. Quel ‘forse’ ha allarmato i fan della trasmissione su Radio 24, condotto da Parenzo e Giuseppe Cruciani, che hanno espresso il loro dispiacere. C’è chi ha scritto “Un altro colpo per la cultura italiana”, “Forse? Non fate scherzi” e chi “Forse un ca**o, a settembre ritornate e ti faremo impazzire di nuovo”. Tra i più nostalgici c’è un utente che ha scritto “ci mancherete” e un altro “David ho bisogno di te che combatti contro le Destre, non puoi lasciarci un mese e mezzo così”. E poi c’è chi è sicuro del ritorno: “Tutti gli anni dici sempre la stessa cosa. Per nostra fortuna è anche questa volta soltanto una trovata pubblicitaria”.

Non sono mancati i commenti degli hater. “Nel caso non state a preoccuparvi staremo bene anche senza”, scrive uno dei tanti anti-Zanzara. “Questa è una grande notizia! Quel ‘forse’ è un auspicio e una speranza!! Volesse il cielo che a settembre il Sole 24 ore faccia una bella disinfestazione!”, scrive un altro. Per un altro ancora “Sarebbe bello se non riapriste mai più. Siete l’apice dell’imbarbarimento e della volgarità. Pagata e pilotata”.

++++ATTENSION PLEASE: oggi @LaZanzaraR24 chiude i battenti++++ultima puntata ..poi si torna (forse) a settembre @giucruciani — David Parenzo (@DAVIDPARENZO) July 24, 2024

L'articolo "La Zanzara chiude i battenti". L'annuncio di David Parenzo tra il dispiacere dei fan e la gioia degli hater proviene da Agenzia Dire.

