La7, Mentana conduce “tg daltonico” per problema alle luci

Di Redazione-web

(Adnkronos) – Enrico Mentana conduce un “tg daltonico” su La7. L’edizione delle 20 del telegiornale, condotta dal direttore, incappa in un problema tecnico: l’impianto delle luce in studio va in tilt e bisogna ricorrere alle luci d’emergenza con un effetto ‘crepuscolo’. “In conclusione ci dobbiamo scusare”, dice Mentana ai telespettatori nel segmento finale del notiziario. 

 

“E’ stato un telegiornale daltonico da parte nostra perché si è rovinato l’apparato delle luci dello studio. Non sappiamo bene cosa sia successo – dice Mentana -. Abbiamo trasmesso, non solo per quello che avete visto, in condizioni di emergenza. Capita, si fa tutto in diretta e non tutto ci accompagna come dovrebbe. Non è colpa di nessuno, grazie per averci seguito”. 

