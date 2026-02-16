labattaglia-delle-arance-tinge-di-arancione-il-carnevale-di-ivrea

lunedì, 16 Febbraio , 26

Nessuno spreco, sono arance non adatte alle vendita

Ivrea, 16 feb. (askanews) – Le strade di Ivrea si animano di festa e si tingono di arancione per la storica Battaglia delle Arance. Divisi in squadre di quartiere, gli abitanti a piedi lanciano arance contro gli eserciti del tiranno appostati sui carri. Lo spettacolo rievoca la leggenda di Violetta, la figlia del mugnaio che sfida e uccide il tiranno per sfuggire alla sua rivendicazione del “diritto della prima notte”, innescando una ribellione che ancora oggi riecheggia in città. La tradizione, secondo il 75enne Giuseppe Sado, riguarda “la rivoluzione del popolo”. Gli abitanti di Ivrea e gli organizzatori respingono al mittente le critiche per “lo spreco di arance” chiarendo che si tratta di agrumi di scarto e non adatti alla vendita, che verrebbero buttati via. Non c’è comunque spreco perché, alla fine dalla giornata, quel che resta delle arance viene raccolto e usato per fare compost biologico per l’agricoltura.

