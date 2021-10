L’abbraccio commosso tra Mimmo Lucano e Luigi de Magistris: “Orgoglioso di camminare al suo fianco”

REGGIO CALABRIA – Si è aperto con un abbraccio e un applauso dei sostenitori l’incontro a Riace tra il candidato presidente della Regione Calabria, Luigi de Magistris, e Mimmo Lucano, l’ex sindaco oggi capolista di ‘Un’altra Calabria è possibile’ nelle tre circoscrizioni della regione a sostegno dell’ex Pm.

“Siamo più determinati che mai – ha detto de Magistris rispondendo a una domanda sulle ripercussioni della sentenza di condanna a 13 anni e due mesi nei confronti di Lucano -. Sono orgoglioso di avere Mimmo Lucano capolista in una delle nostre liste: è l’antitesi del crimine, ha sempre contrastato la ‘ndrangheta più insidiosa che penetra nelle istituzioni e nella politica”.

De Magistris ha poi aggiunto: “Sono convinto che verrà assolto e riceverà pure le scuse. Lucano non è un professore di diritto amministrativo e avrà anche potuto fare qualche irregolarità, come tanti che stanno in prima linea, ma è un uomo giusto ed è la dimostrazione che purtroppo nel nostro Paese non sempre giustizia e legalità coincidono. In una regione in cui, nonostante il lavoro valoroso di magistrati, poliziotti, carabinieri e finanzieri, si arranca molto spesso nel contrasto alla borghesia mafiosa e si fa fatica a trovare condanne sulla corruzione, scopro che il criminale è l’ex sindaco di Riace – ancora de Magistris -. Sono sempre più orgoglioso di camminare accanto a Mimmo, che non deve mollare. La nostra vittoria sarà ancora più certa, da lunedì la Calabria passerà dal ricatto al riscatto”.

