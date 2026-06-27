labro-festival,-dove-il-borgo-prende-vita

Musica e spettacolo dal vivo tra storia e paesaggio

Labro, 27 giu. (askanews) – Il Labro Festival è uno degli appuntamenti culturali più rappresentativi del borgo e un elemento centrale della sua strategia di sviluppo. Attraverso una programmazione dedicata alla musica e allo spettacolo dal vivo, il festival anima il paese, trasformando il centro storico in un palcoscenico diffuso e creando occasioni di incontro tra artisti, comunità locale e visitatori.Il progetto di valorizzazione di Labro ha contribuito al rilancio della manifestazione, rafforzandone il ruolo all’interno dell’offerta culturale e turistica locale e inserendola in un calendario più ampio di iniziative capaci di animarlo durante tutto l’anno.Oltre alla dimensione artistica, il Labro Festival si configura come uno strumento di promozione e partecipazione, capace di esaltare il patrimonio storico, architettonico e paesaggistico del borgo e di rafforzare il legame con la comunità locale. Un evento che unisce cultura, identità e accoglienza, trasformando ogni edizione in un’occasione di crescita e di relazione con il territorio.