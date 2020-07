L’Accessibility Director di Apple parla delle funzioni di accessibilità dell’azienda

Questa settimana segna il trentesimo anniversario dell’Americans with Disabilities Act del 1990 e, per evidenziare il traguardo, TechCrunch ha intervistato diverse aziende tecnologiche e organizzazioni di difesa, tra cui Apple, per discutere di come la tecnologia ha migliorato la vita quotidiana delle persone con disabilità.

TechCrunch ha parlato con Sarah Herrlinger, direttore della politica di accessibilità globale di Apple. Secondo Herrlinger, la società ha “sempre creduto che l’accessibilità sia un diritto umano“,

