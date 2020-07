AGI – “Raggiungere un accordo rapido e ambizioso sul pacchetto di ripresa in Europa è la massima priorità dell’UE per le prossime settimane”. Lo dice la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, in una nota.

“La Commissione ha formulato proposte che rispondono energicamente alle esigenze di ripresa dell’Europa e getterà le basi per un’economia più sostenibile e resiliente per le generazioni future – aggiunge – da quando la Commissione ha presentato le sue proposte per NextGenerationEU e un rinnovato quadro finanziario pluriennale per il 2021-2027 il 27 maggio, si sono tenuti intensi contatti sia con il Parlamento europeo che con il Consiglio.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo “L’accordo sul Rcovery Fund è una priorità”, dice von der Leyen proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento