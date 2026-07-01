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L’addio di Sciarelli a ‘Chi l’ha visto?’: “Grazie ai familiari che si sono fidati di noi”
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L’addio di Sciarelli a ‘Chi l’ha visto?’: “Grazie ai familiari che si sono fidati di noi”

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(Adnkronos) – Dopo 22 anni di conduzione, Federica Sciarelli lascia ‘Chi l’ha visto?’. Al termine dell’ultima puntata andata in onda questa sera, il volto storico di Rai3 ha salutato così il suo pubblico: “Quando finisce una stagione si ringrazia sempre. Questa stagione è stata molto lunga ma questi 22 anni sono stati per me una bellissima passeggiata. Ringrazio Rai3, il Tg3, la mia squadra e soprattutto i familiari che si sono fidati di noi. Ringrazio anche tutti i nostri spettatori che hanno aiutato a ritrovare gli scomparsi. Abbraccio tutti e tutte”. 

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