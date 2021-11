Lady Gaga a Che Tempo che fa, ospite di Fabio Fazio

ROMA – Colpaccio di Fabio Fazio. Dopo Quentin Tarantino a Che tempo che fa domenica arriva Lady Gaga. L’annuncio roboante è arrivato ieri sera sui social e in tv attraverso uno spot celebrante Stefani Angelina Germanotta: “Milioni di dischi venduti, più di 300 premi tra cui 12 Grammy Award, 2 Golden Globe, 1 premio Oscar. La regina del pop mondiale Lady Gaga domenica 14 novembre a Che tempo che fa”. La cantante ha debuttato sul grande schermo con ‘A star is born’, a fianco a Bradley Cooper, conquistando il pubblico con la sua performance e facendo sognare i fan con una possibile relazione tra i due. Indimenticabile la performance di Cooper e Gaga nella notte degli Academy Award 2019, durante la quale Gala si è aggiudicata l’Oscar per la miglior canzone originale con il brano ‘Shallow’. Adesso la cantante e attrice torna al cinema con il film ‘House of Gucci’ e promette scintille. In uscita il 24 novembre negli Stati Uniti e il 16 dicembre in Italia, è “ispirato alla sconvolgente storia vera della famiglia che ha fondato Gucci, la casa di alta moda italiana diventata famosa in tutto il mondo- si legge nella sinossi ufficiale-. Il film racconta tre generazioni di Gucci attraverso tre decenni- si legge nella sinossi ufficiale del film-. Potere, Creatività, Ambizione, Tradimento, Vendetta e un omicidio. Tutto per il controllo della Maison che portava il nome della loro famiglia. La pellicola diretta da Ridley Scott vanta un cast di star nel quale figurano Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons e Al Pacino.

