Lady Gaga contro l’Ice: “Vedere americani presi di mira senza pietà mi spezza il cuore”

(Adnkronos) –

Lady Gaga prende posizione contro l’Ice durante una delle sue tappe al Mayhem Ball di Tokyo, in Giappone. “Voglio prendermi un secondo per parlare di qualcosa che è estremamente importante per me. Mi si spezza il cuore al pensiero che le persone, i bambini e intere famiglie d’America vengono prese di mira senza pietà dall’Ice. Penso al loro dolore e a come le loro vite vengano distrutte proprio davanti ai nostri occhi”, ha detto, secondo quanto riporta ‘Variety’.

Nel suo discorso, Gaga ha parlato dell’uccisione dell’infermiere Alex Pretti da parte degli agenti dell’ICE a Minneapolis: “Il mio pensiero va anche al Minnesota e a tutti coloro che vivono nella paura cercando risposte su cosa dovremmo fare. Quando intere comunità perdono il loro senso di sicurezza e appartenenza, qualcosa si spezza in ognuno di noi”, ha dichiarato l’artista, che ha dedicato la canzone ‘Come to Mama’ dal suo quarto album in studio ‘Joanne’ a “tutti coloro che soffrono, a tutti coloro che si sentono soli e indifesi, a chiunque abbia perso una persona cara e stia attraversando un momento difficile e assurdo”.

Gaga ha espresso la necessità di “tornare a un luogo di sicurezza, pace e responsabilità. Le brave persone non dovrebbero lottare così duramente e rischiare la vita per il benessere e il rispetto e spero che i nostri leader stiano ascoltando. Spero che ci stiate ascoltando mentre vi chiediamo di cambiare rapidamente la vostra linea di azione e di avere pietà per tutti nel nostro Paese. In un momento in cui non sembra facile avere speranza, sono la mia comunità, i miei amici, la mia famiglia a sostenermi”, conclude.

Sono tante le celebrità che in questi giorni si stanno esprimendo pubblicamente contro l’Ice. Primo fra tutti Mark Ruffalo, ma anche Pedro Pascal, Jamie Lee Curtis, Olivia Wilde, Bella Hadid e Natalie Portman, solo per citarne alcune.