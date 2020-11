Lady Mertens si gode…un bagno al mare: “Mamma mia Napoli, che bellezza” – FOTO

Kat Kerkhofs, compagna di Dries Mertens, ha rilasciato un post sul proprio profilo Instagram mentre fa un bagno al mare a Posillipo, sotto casa.

Lady Mertens si gode il mare di Posillipo

Lady Mertens si gode il bagno al mare, nonostante il clima non sia dei più caldi. E scrive: “Mamma mia Napoli, che bellezza”, mettendo tra parentesi la data odierna, confermando che si tratta di una foto scattata oggi e non magari in estate. La ragazza si gode il mare di Posillipo, sotto casa, al Palazzo Donn’Anna. Ecco il post in allegato:

