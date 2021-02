Lady Petagna si gode Napoli sulle note di Pino Daniele | VIDEO

Dopo la sconfitta amara contro il Granada, i calciatori azzurri si stanno preparando alla sfida molto importante con l’Atalanta di questa domenica. Partita speciale per Andrea Petagna, che affronta la sua ex squadra ancora una volta dopo la doppia sfida di Coppa Italia andata abbastanza male. Intanto la sua fidanzata si gode la vista di Napoli, in un momento “opaco” degli azzurri.

LADY PETAGNA E NAPOLI: IL VIDEO

Il video di Lady Petagna ritrae appunto una vista spettacolare sul golfo di Napoli con sotto le note di Napule E’ di Pino Daniele. Il tutto ripreso in una storia Instagram, sul proprio profilo ufficiale: carolinedonzella.

