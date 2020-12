Laura Zielińska, moglie di Piotr ha recentemente pubblicato un bel messaggio attraverso il suo profilo instagram. Queste le parole scelte dalla giovane donna: “Najważniejsze, ze razem” che significa “La cosa più importante è che stiamo insieme”.

Le parole della moglie di Piotr

[embedcontent src=”twitter” url=”https://www.instagram.com/lauraslowiak/”]

Un messaggio pieno d’amore e di speranza in occasione del Santo Natale. E non è un caso. Infatti, così come si apprende da una storia pubblicata su instagram, la ragazza ha raggiunto solo oggi il marito, giusto in tempo per trascorrere insieme le festività natalizie. Auguri, dunque, anche dai coniugi Zielinski!

The post Lady Zielinski, Natale romantico con il suo Piotr: “La cosa più importante è che stiamo insieme” – FOTO! appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento