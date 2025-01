L’aeroporto di Fiumicino inaugura il suo impianto fotovoltaico

Troncone: consentirà di abbattere 11mila tonnellate di CO2 l’anno

Roma, 20 gen. (askanews) – L’aeroporto di Fiumicino ha inaugurato il suo impianto fotovoltaico con 55mila pannelli solari, destinato a produrre energia elettrica per l’autoconsumo dello scalo.All’inaugurazione della nuova Solar Farm, presente anche il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin: “È un progetto dimostrativo, un impianto dimostrativo, di come si può intervenire in modo massiccio nella decarbonizzazione, non con un sacrificio ma con beneficio, che significa essere più moderni”.Per Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma, il progetto consentirà “di abbattere 11mila tonnellate di CO2 all’anno”: “Vuol dire transizione a fonti di energia rinnovabili, il fotovoltaico per primo, poi l’elettrico, per tutti i veicoli che si muovono nel”aeroporto. Questa è solo una prima tappa che porterà a triplicare la potenza installata in tre anni e per l’elettrico porterà l’infrastruttura a essere a emissioni zero nell’arco dei prossimi 4-5 anni”.La nuova infrastruttura (progettata da Aeroporti di Roma e realizzata da Enel in collaborazione con Circet), con una potenza di 22 MWp, consentirà allo scalo di produrre annualmente energia elettrica per più di 30 milioni di kWh: “Abbiamo realizzato tre miliardi di investimenti per l’ammodernamento sostenibile e lo sviluppo del nostro aeroporto e abbiamo nove miliardi ancora davanti per assecondare la crescita dell’aeroporto e una gran parte è dedicata alla transizione ambientale; nel breve termine, nei prossimi 4-5 anni saranno oltre 200 milioni di euro quelli che investiremo in generazione rinnovabile, principalmente fotovoltaico e realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici” spiega ancora Troncone.