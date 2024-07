L’aeroporto di Milano sarà intitolato a Silvio Berlusconi

L’aeroporto di Malpensa, come richiesto un anno fa da Regione Lombardia, sarà intitolato a Silvio Berlusconi.

A certificarlo e a darne notizia è la persona che dovrà porre la firma finale per ratificarne il provvedimento, il ministro alle Infrastrutture e Trasporti, il vicepremier Matteo Salvini. “Proprio oggi il consiglio di amministrazione dell’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile, ndr) ha approvato la richiesta di Regione Lombardia presentata l’anno scorso di intitolare l’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi– annuncia dal Forum Masseria in corso a Manduria, in provincia di Taranto- e siccome poi la firma e la decisione spetta al ministro alle Infrastrutture e Trasporti, penso proprio che sarà d’accordo”, chiosa ironicamente il ministro.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE, ATTILIO FONTANA: “UN GIUSTO TRIBUTO”

“Un giusto tributo”. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato così la notizia. “Siamo certi che il vicepremier Matteo Salvini e il suo ministero – prosegue il governatore- porteranno avanti questa proposta”.

