L’affondo di Renzi: “Nel 2024 Meloni ha fatto meno conferenze stampa di Putin”

ROMA – “Nell’anno solare 2024 Giorgia Meloni ha fatto meno conferenze stampa di Vladimir Putin. È un fatto molto triste per la qualità dell’informazione italiana ma nessuno dice nulla. Nelle vacanze di Natale è consuetudine che il presidente del Consiglio tenga la tradizionale conferenza stampa di fine anno”. Lo domanda sui social Matteo Renzi.

“Non sono chiari i motivi per cui Giorgia Meloni abbia deciso di rinviare anche questo appuntamento: cosa ha da fare di così fondamentale in questi giorni per non incontrare la stampa come hanno fatto tutti i premier che l’hanno preceduta?”. La premier, infatti, rinvia come lo scorso anno la conferenza di fine anno. Non sono stati chiariti i motivi, nel 2023 era malata.

L’appuntamento coi cronisti è stato programmato per giovedì 9 gennaio 2025 a Roma. La conferenza stampa della presidente del Consiglio è organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare.

