AGI – Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, riparte dalla festa dell’Unità di Modena per spronare il partito. “Altro che subalternità. Dovremo ancora combattere perché siamo forze diverse. Sapevamo che il cammino era accidentato ma abbiamo combattuto. Non abbiamo paura di combattere. Lo faremo sulla sanità pubblica perché ancora dovete convincerci del motivo per il quale non ricorrere al Mes”, ha detto.

Il messaggio ad alleati e governo

“Ai nostri alleati mi permetto di dire: basta con l’ipocrisia di essere alleati ma in televisione fare la parte degli avversari perché questo logora l’immagine di un’alleanza che deve essere unita da una missione,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo L’affondo di Zingaretti: “Non siamo subalterni, combatteremo per il Mes” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento