AGI – L’Africa ha superato la soglia del milione di contagi da Covid-19 mentre registra poco più di 22 mila morti. Da notare che la pandemia continua a concentrarsi soprattutto in Sud Africa, il Paese che conta più della metà dei casi nel continente.

Alle 23 ora italiana, l’Africa registrava 1.007.099 contagi; e di questi 22.034 hanno provocato decessi secondo i dati raccolti sulla base di informazioni fornite dai governi, dall’Unione Africana, dalle Nazioni Unite e dalla Johns Hopkins University.

In Africa la pandemia procede, in generale, a ritmi moderati, ma il continente ha effettuato solo circa 8,8 milioni di test (di cui un terzo corrisponde solo al Sud Africa) per una popolazione totale di oltre 1,2 miliardi di abitanti.

L'Africa ha superato il milione di contagi per il Covid. I morti sono 22 mila

