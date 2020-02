L’ag. di Koulibaly è in Italia per incontrare il Napoli: il punto sul futuro del senegalese

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del ​Napoli e della Serie A! Futuro al ​Napoli tutto da scrivere per ​Kalidou Koulibaly. Il numero 26 azzurro, attualmente out per problemi muscolari e protagonista fin qui di un’annata non proprio memorabile, in vista della prossima stagione non sa ancora con certezza se rimarrà in Campania o meno. A questo riguardo secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport l’agente del senegalese Fali… continua a leggere sul sito di riferimento