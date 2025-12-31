mercoledì, 31 Dicembre , 25
Lagarde fa gli auguri a Bulgaria nell’Euro: brinderò con vino bulgaro

In video su X presidente BCE si felicita per ingresso 21esimo Paese

Roma, 31 dic. (askanews) – “Mentre entriamo nel 2006 accogliamo orgogliosamente la Bulgaria nella famiglia dell’euro! I nostri sinceri ringraziamenti alla Banca nazionale bulgara per il lavoro e l’impegno profusi nella preparazione per l’adozione dell’euro. Auguro a tutti un nuovo anno felice e di successi!”. Così la presidente della Bce, Christine Lagarde su X, dove rilancia un video messaggio di auguri in occasione dell’ingresso il primo gennaio 2026 della Bulgaria nella valuta condivisa. “Brinderò con un buon vino bulgaro”, aggiunge Lagarde.

