Lagarde: “La politica monetaria da sola non basta, ci vuole l’azione dei governi”

AGI – “Vi incoraggio, come responsabili politici, a non lasciare che questa crisi vada sprecata. La mia istituzione, la Bce, farà la sua parte nell’ambito del suo mandato”. E’ quanto ha detto Christine Lagarde, presidente della Bce, in videoconferenza alla sessione inaugurale degli Stati generali delle economia sottolineando però che “spetta a voi dimostrare ai cittadini che le nostre società usciranno da questa trasformazione più forti e più verdi“. Secondo Lagarde, “se avremo collettivamente successo, l’incertezza inizierà a trasformarsi in fiducia, e allora potrà iniziare una vera ripresa”.

“La politica monetaria non può risolvere le domande più profonde su come sarà l’economia in futuro.

