Lagarde nel mirino dei partiti. Il Pd chiede una ispezione della Consob

Tra Ursula e Christine vince la prima, cinque a zero. Ad utilizzare il paragone calcistico è Andrea Orlando. Se avesse atteso qualche ora di più, probabilmente avrebbe scelto un 6-0, 6-0 tennistico, perchè i partiti e la politica in generale non ha dubbi nel condannare – per ora solo a parole – le dichiarazioni con cui la numero uno di Eurotower ha mandato a picco le borse di mezzo mondo.

E ora, dalle condanne verbali, si potrebbe passare a qualcosa di più. Perchè il Partito Democratico, prima, e il Movimento 5 stelle subito dopo, annunciano di voler passare alle carte bollate.

