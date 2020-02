Agcom ha multato per un milione e mezzo la Rai per alcune violazioni del contratto di servizio, in particolare per quanto riguarda i principi di indipendenza, imparzialità e pluralismo. Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha accertato, con due diverse delibere, una serie di violazioni da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

L’Autorità, a seguito di un monitoraggio costante e continuo dal quale sono emersi numerosi episodi riguardanti la programmazione diffusa dalle tre reti generaliste, ha accertato il mancato rispetto da parte di Rai dei principi di indipendenza, imparzialità e pluralismo, riferito a tutte le diverse condizioni e opzioni sociali,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo L’Agcom ha multato la Rai per 1,5 milioni proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento