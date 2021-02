AGI – Velocizzare il programma di vaccinazione anti Covid; interventi sul lavoro, che è una vera e propria emergenza, tanto più in vista dello stop al blocco dei licenziamenti a marzo; puntare sugli investimenti (non più risorse a fondo perduto) per le imprese muovendosi su due direttrici: turismo e infrastrutture. Infine, ma non ultima per importanza, la scuola.

Ipotizzando anche, dopo averne valutato la fattibilità, un prolungamento del calendario nei primi mesi estivi così da consentire agli studenti il recupero dei giorni persi a causa della pandemia e mettersi subito all’opera per organizzare a settembre l’avvio del nuovo anno scolastico con tutte le cattedre già assegnate.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo L’agenda di Mario Draghi, “priorità a vaccino, lavoro e scuola” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento