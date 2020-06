L’agente di Callejon: “Nessun pre-accordo con il Granada. Il Napoli ci ha fatto un’offerta migliore per il rinnovo”

Futuro ancora tutto da scrivere per José Maria Callejon. L’attaccante spagnolo del Napoli, in forza al club campano dal 2013, è in scadenza di contratto a fine stagione ma ad oggi non si sa ancora con certezza che ne sarà di lui il prossimo anno e se il suddetto contratto verrà rinnovato o meno. Riguardo il futuro del giocatore il suo agente Manuel Garcia Quilon ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di un’intervista ai microfoni del portale spagnolo TF20 commentando le voci circolare… continua a leggere sul sito di riferimento