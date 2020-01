L’agente di Radu: “Delusi dal Genoa, non ha senso restare”. Inter, solo una formula per l’addio

“Siamo delusi dal Genoa che ha fatto i suoi interessi non rispettando il lavoro e l’operato del ragazzo che l’anno scorso ha disputato una grandissima stagione portando i punti vitali per la salvezza e anche quest’anno è stato determinante in tante partite”. Intervistato da TMW, Crescenzo Cecere, uno degli agenti del portiere di proprietà dell’Inter, Ionut Radu, analizza la situazione del suo assistito dopo l’improvviso arrivo in Liguria di Mattia Perin: “La posizione di classifica del Genoa… continua a leggere sul sito di riferimento