L’agente FIFA Ottaiano: “Partita di oggi importante. Il Napoli può lottare per lo scudetto”

L’agente FIFA Antonio Ottaiano ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a Radio Marte su alcuni temi attuali in casa Napoli.

Le sue parole

“Insigne? Ci sono calciatori che sono professionisti nati e fanno vita da professionisti, Madre Natura li ha creati così. Quindi in alcuni soggetti il recupero è sempre nei tempi giusti. Credo che il valore della partita di oggi sia importante, la squadra e il tecnico credono in un percorso importante in Europa League. Dalla prima all’ultima partita si giocherà arrivare almeno tra le prime 4. Non so quanti dei titolarissimi dell’AZ siano rimasti coinvolti dal COVID-19. Scudetto? Il Napoli ha messo in piedi una squadra competitiva, anche nelle sostituzioni. Oggi il Napoli ha una squadra che può lottare fino alla fine. C’è stato anche un netto cambiamento del modo di giocare di Gattuso, ha radicalmente cambiato alcune cose in funzione dei nuovi che sono arrivati. Negli anni scorsi è stato molto sottovalutato come allenatore. Stasera in senso assoluto vedo protagonista la squadra, che ha dimostrato di recente grande coesione. Poi essendo una partita europea credo che Osimhen farà la differenza”.

