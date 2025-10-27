l’agis-per-il-nuovo-codice-dello-spettacolo

A Napoli incontro pubblico con i vertici dello Spettacolo italiano sulla nuova legge di riforma

“Il nuovo codice per lo Spettacolo dal vivo” è il titolo dell’incontro che ha riunito a Napoli i vertici dello Spettacolo nazionale sui contenuti del Decreto Legislativo attuativo della Legge 106/2022 – “Codice dello Spettacolo”.

Il Codice dello Spettacolo si propone di riordinare e riformare in modo organico l’intero settore (teatro, musica, danza, circo, spettacolo viaggiante, fondazioni lirico-sinfoniche), riconoscendone il ruolo strategico per la coesione sociale. Un elemento centrale introdotto dalla riforma è il principio di riequilibrio territoriale nel sostegno pubblico.

L’incontro, organizzato dall’AGIS Campania con il supporto delle Unioni Regionali del Sud, nell’ambito delle iniziative promosse in occasione degli 80 anni dell’AGIS nazionale, ha messo in luce l’importanza cruciale del riequilibrio.

“L’attenzione alle diverse espressioni culturali e al riequilibrio territoriale – sottolinea il Presidente dell’AGIS Nazionale Francesco Giambrone – è intrinseca alla storia dell’AGIS, nata nel 1945 dall’unione di realtà locali. Il riequilibrio territoriale deve essere uno degli obiettivi centrali del nuovo impianto normativo proposto dal Codice dello Spettacolo per assicurare pari opportunità di crescita culturale e professionale in tutto il Paese”.

L’analisi svolta durante l’evento ha confermato un notevole divario geografico nella distribuzione delle risorse del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV), con particolare svantaggio per le regioni meridionali, dove la situazione è aggravata da una minima quota di risorse dalle Fondazioni Bancarie e una quasi assenza di contributi tramite Art Bonus. A ciò si aggiunge una minore propensione ai consumi culturali dovuta a un reddito pro capite inferiore che incide sugli incassi da botteghino.

Moderato dal giornalista e saggista Alessandro Barbano, l’incontro ha accolto le riflessioni di Rosanna Romano (Direttore Generale Politiche Culturali e Turismo della Regione Campania) e di Federico Mollicone (Presidente Commissione Cultura della Camera dei Deputati), gli interventi di Adriano Giannola (Presidente SVIMEZ) e Pierpaolo Forte (Ordinario di Diritto amministrativo all’Università del Sannio) e le considerazioni dei Presidenti delle associazioni di categoria Marco Parri (Federvivo), Antonio Buccioni (FISP – Federazione Italiana Spettacolo Popolare), Fulvio Macciardi (ANFOLS), Bruno Sconocchia (AssoConcerti).

Dall’esame dello schema di decreto legislativo sono emerse indicazioni contrastanti. È stata giudicata indubbiamente positiva la previsione di un Fondo Perequativo per i soggetti che operano nelle aree disagiate, tuttavia, è stata sollevata l’obiezione che tale fondo sia insufficiente se rapportato all’entità del divario territoriale, che è molto più consistente.

Questo diventa cruciale anche in considerazione di un altro criterio presente nel medesimo Decreto Attuativo: le “Premialità per le Istituzioni che dimostrano efficienza gestionale e capacità di attrarre risorse private e autosostentamento”. Un criterio che “rischia di penalizzare ulteriormente gli operatori nelle aree disagiate – conclude Luigi Grispello, Presidente AGIS Campania – producendo un effetto opposto a quello di riequilibrio territoriale auspicato dal momento che le difficoltà nell’attrarre risorse private non dipendono da incapacità gestionale, ma dai fattori strutturali evidenziati”.