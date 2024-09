lago-maggiore,-castello-dal-pozzo-entra-in-preferred-hotels-e-resorts

Nuova destinazione nel portfolio

Roma, 4 set. (askanews) – Castello Dal Pozzo, storica residenza italiana sul Lago Maggiore, è una nuova destinazione d’eccellenza nel portfolio di Preferred Hotels & Resorts, il network internazionale che riunisce le migliori strutture di lusso indipendenti. Questa collaborazione rafforza la visibilità globale del Castello, elevando l’offerta e valorizzando il territorio.

Costruito nel XVII secolo e trasformato in un raro esempio di neogotico vittoriano, Castello Dal Pozzo offre un’esperienza unica dalle atmosfere aristocratiche d’altri tempi, arricchita da un vasto parco di 24 ettari e da servizi moderni.

La soddisfazione di Aimone Dal Pozzo, Amministratore Delegato: “La sinergia con Preferred Hotels & Resorts rappresenta un passo fondamentale nella nostra strategia di crescita e consolidamento nel mercato dell’ospitalità di lusso. Le prospettive sono molto promettenti: grazie a questa alleanza, puntiamo ad aumentare la visibilità del nostro brand e attrarre una clientela globale in cerca di esperienze indimenticabili”.

Guendalina Dal Pozzo, Sales & Marketing Manager, aggiunge: “Il nostro obiettivo è stato quello di creare una location che diventasse un luogo speciale per le famiglie, dove sentirsi a proprio agio e creare ricordi indelebili. L’affiliazione con Preferred Hotels & Resorts è un riconoscimento del nostro incessante impegno verso l’eccellenza e ci offre l’opportunità di migliorare ulteriormente l’esperienza dei nostri ospiti”. L’affiliazione con Preferred Hotels & Resorts consolida Castello Dal Pozzo come destinazione di lusso sul Lago Maggiore, combinando tradizione, eleganza e un’ospitalità raffinata.