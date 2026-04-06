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L’AI rivoluziona i viaggi negli Usa con l’assistente virtuale
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L’AI rivoluziona i viaggi negli Usa con l’assistente virtuale

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Smith (Brand USA): su AmericanTheBeautiful.com c’è anche in italiano

Milano, 6 apr. (askanews) – L’intelligenza artificiale sta trasformando la pianificazione dei viaggi negli Stati Uniti d’America, grazie a uno strumento innovativo sul sito AmericaTheBeautiful.com, disponibile anche in italiano. Brand USA ha lanciato una campagna AI per ispirare i turisti, in particolare italiani, a creare itinerari su misura. “Tecnologia e AI stanno assolutamente cambiando il modo in cui i visitatori da tutto il mondo, inclusa l’Italia, scoprono e viaggiano in America. Tutti i grandi eventi di quest’anno ci hanno dato l’opportunità di sfruttare una nuova campagna profondamente integrata con l’AI per invitare i viaggiatori italiani e del mondo a venire in America”, afferma Malcolm Smith, Senior Vice President, Global Markets & Chief Trade and Product Development Officer di Brand USA. L’itinerary planner funge da guida privata: basta inserire preferenze come età dei bambini, distanza massima o attività family-friendly, e l’AI genera proposte personalizzate, attingendo da fonti ufficiali come siti di Visit California o American Airlines. “Ad esempio, se si decide di iniziare il viaggio da Las Vegas, si può visitare il sito AmericanTheBeautiful.com, disponibile anche in italiano, utilizzare il pianificatore di itinerari e inserire informazioni come: ‘Viaggiamo con bambini di due e quattro anni. Cerchiamo attività per famiglie raggiungibili in un’ora di macchina’. ‘Ci piace stare all’aria aperta, ma a causa dei bambini, le attività non devono essere troppo impegnative’. Inserendo queste informazioni, il sistema creerà un itinerario su misura. L’ho usato personalmente durante un recente viaggio alle Hawaii, pianificando l’intero viaggio con il pianificatore di itinerari. Io gli parlavo come se fosse un consulente, cercando un posto fantastico per ammirare il tramonto su una spiaggia di sabbia nera. Ma poi pensavo e gli dicevo: ‘Oh, beh, forse è un po’ troppo lontano. C’è qualcosa di un po’ più vicino?’. Interagisci con esso quasi come se stessi parlando con la tua guida turistica personale, e lui ti aiuta a organizzare tutto.”, dice Smith che precisa: “Non è un sito di prenotazione, serve a ispirare e pianificare il viaggio. Poi ovviamente consigliamo di usare il proprio agente di fiducia o tour operator per le prenotazioni. Ma è uno strumento incredibile che dà sicurezza, permette di personalizzare e pianificare la vacanza, attingendo da fonti credibili, pur mantenendo l’intermediazione del settore turistico”.

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