“l’ai-ti-ama”,-i-nuovi-robot-cinesi-pensati-per-single-e-anziani

Riconoscono le emozioni, sistema integrato per adattarsi a mondo reale

Milano, 2 lug. (askanews) – L’azienda cinese UBTech ha presentato i suoi nuovi robot umanoidi bionici con l’intenzione di occupare uno spazio nel mercato ben preciso: il vuoto della solitudine. La serie UWORLD U1 integra pelle biomimetica, hardware per l’intelligenza artificiale integrata, un sistema operativo, modelli linguistici complessi (LLM) basati sulle emozioni per migliorare l’implementazione nel mondo reale.Il robot umanoide a grandezza naturale può riprodurre fino al 90% dei movimenti umani fondamentali ed è alimentato da quello che UBTech descrive come “il primo modello al mondo in grado di riconoscere le emozioni per la compagnia a lungo termine”, capace di identificare oltre 20 stati emotivi specifici con una precisione superiore al 90%. “I nostri robot bionici possono accompagnarvi per tutta la vita, è un amore infinito – dice il ceo Michael Tam – È una specie completamente nuova, capace di donare tutto il suo amore solo a voi”.Tam ha poi spiegato che il prodotto si rivolge a due target ben precisi: il primo è quello dei single, un bacino da 120 milioni di persone in Cina, e poi gli anziani, oltre 320 milioni di persone hanno più di 60 anni nel Paese.