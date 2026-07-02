giovedì, 2 Luglio , 26
HomeVideo News"L'Ai ti ama", i nuovi robot cinesi pensati per single e anziani
“l’ai-ti-ama”,-i-nuovi-robot-cinesi-pensati-per-single-e-anziani
“L’Ai ti ama”, i nuovi robot cinesi pensati per single e anziani
Video News

“L’Ai ti ama”, i nuovi robot cinesi pensati per single e anziani

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Riconoscono le emozioni, sistema integrato per adattarsi a mondo reale

Milano, 2 lug. (askanews) – L’azienda cinese UBTech ha presentato i suoi nuovi robot umanoidi bionici con l’intenzione di occupare uno spazio nel mercato ben preciso: il vuoto della solitudine. La serie UWORLD U1 integra pelle biomimetica, hardware per l’intelligenza artificiale integrata, un sistema operativo, modelli linguistici complessi (LLM) basati sulle emozioni per migliorare l’implementazione nel mondo reale.Il robot umanoide a grandezza naturale può riprodurre fino al 90% dei movimenti umani fondamentali ed è alimentato da quello che UBTech descrive come “il primo modello al mondo in grado di riconoscere le emozioni per la compagnia a lungo termine”, capace di identificare oltre 20 stati emotivi specifici con una precisione superiore al 90%. “I nostri robot bionici possono accompagnarvi per tutta la vita, è un amore infinito – dice il ceo Michael Tam – È una specie completamente nuova, capace di donare tutto il suo amore solo a voi”.Tam ha poi spiegato che il prodotto si rivolge a due target ben precisi: il primo è quello dei single, un bacino da 120 milioni di persone in Cina, e poi gli anziani, oltre 320 milioni di persone hanno più di 60 anni nel Paese.

Previous article
Attacchi su Kiev, Zelensky promette risposta: non possiamo rilassarci
Next article
Trump “dottore” nel video deepfake con De Niro e Julia Roberts

POST RECENTI

Video News

Meloni: morti su lavoro sconfitta di tutti. E ricorda Luana D’Orazio

"Sua madre ha trasformato una perdita in impegno per la vita"Roma, 2 lug. (askanews) - "Di quale dignità parliamo se ancora oggi più di mille...
Video News

Meloni: su salario giusto è vittoria per tutti lavoratori e nazione

Così la premier al congresso della UilRoma, 2 lug. (askanews) - "Il segretario Bombardieri ha definito una vittoria della Uil la scelta di far corrispondere...
Video News

Trump “dottore” nel video deepfake con De Niro e Julia Roberts

Nuove immagini create con l'AI pubblicate su profilo Casa BiancaMilano, 2 lug. (askanews) - "Sono il dottor Trump" e "ho un piano per curare il...
Video News

Attacchi su Kiev, Zelensky promette risposta: non possiamo rilassarci

Visitando un condominio distrutto: l'escalation è possibileRoma, 2 lug. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo il pesante attacco russo contro Kiev, ha affermato...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.