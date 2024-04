L’Aiea: l’Iran ha chiuso i suoi impianti nucleari nel giorno dell’attacco a Israele

Lo ha dichiarato il direttore generale, Rafael Grossi

Roma, 16 apr. (askanews) – L’Iran ha chiuso i suoi impianti nucleari domenica, il giorno in cui ha attaccato Israele. Lo ha sottolineato il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi.

Durante una conferenza stampa a margine di una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sull’impianto ucraino di Zaporizhzhia, Grossi è stato interrogato sulla possibilità di una rappresaglia israeliana contro le strutture nucleari iraniane. “Siamo ancora preoccupati per questa possibilità”, ha risposto il direttore generale dell’Aiea.

“Quello che posso dirvi è che i nostri ispettori in Iran sono stati informati dal governo iraniano che [domenica] tutti gli impianti nucleari che ispezioniamo ogni giorno sarebbero rimasti chiusi per motivi di sicurezza”, ha aggiunto. La riapertura degli impianti iraniani era fissata per la giornata di ieri. “Ho deciso di non far tornare gli ispettori finché la situazione non sarà completamente calma. Riprenderemo martedì”, ha spiegato. Questa chiusura “non ha avuto alcun impatto sulle nostre attività di ispezione. Ma, naturalmente, continuiamo a chiedere la massima moderazione”, ha proseguito.