L’Albania nomina una ministra creata con IA, Diella: si occuperà di appalti pubblici

ROMA – L’Albania è il primo Paese al mondo ad aver nominato una ministra creata interamente con l’intelligenza artificiale. Non si tratta di un film o di un racconto di fantascienza, ma la pura realtà. Ad annunciarlo è stato il primo ministro Edi Rama, al suo quarto mandato. In squadra ha dato il benvenuto a Diella (sole in albanese), si occuperà di appalti pubblici e di stipulare contratti con aziende private. Grazie al suo essere digitale, sarà anche immune a tangenti, minacce o simili. Il suo mandato sarà, così, libero da ogni tentativo di corruzione e all’insegna della trasparenza. Secondo l’indice di corruzione di Transparency International, l’anno scorso l’Albania si è classificata all’80esimo posto su 180 Paesi.

Diella non è, però, un volto nuovo per i cittadini albanesi. La neo ministra è integrata già da un po’ di tempo nella piattaforma e-Albania, che consente di accedere online a una vasta serie di servizi pubblici. Un compito che per Diella non cesserà con la sua entrata nella squadra di governo, ma continuerà contemporaneamente ad assistere gli utenti.

Il processo di transizione dai ministeri a Diella sarà comunque graduale: le responsabilità in tema di appalti le verranno affidate progressivamente e in una prima fase dipenderà da persone fisiche.

