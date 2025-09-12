venerdì, 12 Settembre , 25

Cybersicurezza, Piantedosi: “In sei mesi oltre 5mila attacchi. Allarme per Milano-Cortina”

(Adnkronos) - Allarme cybersicurezza in Italia, in vista...

Gualtieri-Verdone e il Tevere, la caricatura spopola sui social

(Adnkronos) - Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri...

Radiohead e non solo, quando la corsa al biglietto diventa un’odissea

(Adnkronos) - I codici per la prevendita non...

Maurizio Mattioli: “Hanno scritto che sono morto, ho denunciato”

(Adnkronos) - "Hanno scritto quattro volte che sono...
l’albania-nomina-una-ministra-creata-con-ia,-diella:-si-occupera-di-appalti-pubblici
L’Albania nomina una ministra creata con IA, Diella: si occuperà di appalti pubblici

L’Albania nomina una ministra creata con IA, Diella: si occuperà di appalti pubblici

MondoL’Albania nomina una ministra creata con IA, Diella: si occuperà di appalti pubblici
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – L’Albania è il primo Paese al mondo ad aver nominato una ministra creata interamente con l’intelligenza artificiale. Non si tratta di un film o di un racconto di fantascienza, ma la pura realtà. Ad annunciarlo è stato il primo ministro Edi Rama, al suo quarto mandato. In squadra ha dato il benvenuto a Diella (sole in albanese), si occuperà di appalti pubblici e di stipulare contratti con aziende private. Grazie al suo essere digitale, sarà anche immune a tangenti, minacce o simili. Il suo mandato sarà, così, libero da ogni tentativo di corruzione e all’insegna della trasparenza. Secondo l’indice di corruzione di Transparency International, l’anno scorso l’Albania si è classificata all’80esimo posto su 180 Paesi.

Diella non è, però, un volto nuovo per i cittadini albanesi. La neo ministra è integrata già da un po’ di tempo nella piattaforma e-Albania, che consente di accedere online a una vasta serie di servizi pubblici. Un compito che per Diella non cesserà con la sua entrata nella squadra di governo, ma continuerà contemporaneamente ad assistere gli utenti.

Il processo di transizione dai ministeri a Diella sarà comunque graduale: le responsabilità in tema di appalti le verranno affidate progressivamente e in una prima fase dipenderà da persone fisiche.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.