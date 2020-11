L’alcol finisce e bevono disinfettante anti Covid, 7 morti in Russia

AGI – Sette persone sono morte in Russia dopo aver bevuto una soluzione idroalcolica per disinfettare le mani, di quelle utilizzate per prevenire l’infezione da coronavirus. Lo riportano i media locali. Il gruppo aveva deciso di consumare il liquido antisettico, composto al 69% da metanolo, dopo aver terminato gli alcolici durante una festa.

La vicenda è avvenuta giovedì scorso nel distretto di Tattinskij, nella Jacuzia. Una donna di 41 anni e due uomini di 27 e 59 anni sono morti ancora prima che arrivassero i soccorsi aerei inviati da Yakutsk, la capitale della regione. Altri tre uomini – dell’età di 28,

