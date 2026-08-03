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“L’alcol mi ha quasi ucciso”. Phil Collins racconta il ricovero e la rinascita
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“L’alcol mi ha quasi ucciso”. Phil Collins racconta il ricovero e la rinascita

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(Adnkronos) – “I miei reni stavano cedendo, i miei organi avevano semplicemente smesso di funzionare. Le persone venivano a salutarmi”. Con queste parole Phil Collins ha raccontato di aver rischiato la vita a causa della sua dipendenza dall’alcol. In un’intervista al quotidiano britannico “The Times”, il musicista ex frontman dei Genesis ha ripercorso il drammatico ricovero che lo ha tenuto per mesi in un ospedale svizzero. 

Il cantante e batterista britannico, 75 anni, ha spiegato di non ricordare quei momenti: “Non avevo idea di cosa stesse accadendo. Tutti erano convinti che non mi avrebbero più rivisto”. Al suo fianco, secondo il quotidiano, c’erano i figli Joely, Lily, Simon, Nicholas e Matthew. 

Secondo “The Times”, Collins era stato ricoverato una prima volta nel novembre 2023. Dopo essere stato dimesso poco prima di Natale, le sue condizioni si sarebbero nuovamente aggravate, rendendo necessario un secondo ricovero in terapia intensiva. Complessivamente, il musicista avrebbe trascorso circa sette mesi in ospedale. All’origine della crisi ci sarebbe un consumo di alcol ormai fuori controllo. “Bevevo vino appena sveglio. Era quello che volevo per colazione: un bicchiere di vino”, ha raccontato Collins, aggiungendo di considerarsi fortunato per essere sopravvissuto. “Da allora non ho più bevuto una sola goccia di alcol”. Il musicista vive oggi da solo in Svizzera, assistito da un’infermiera. Nonostante le difficoltà, ha confidato di desiderare ancora una relazione: “Mi piacerebbe innamorarmi ancora. Vorrei avere una relazione. Mi piacerebbe baciare qualcuno, anche solo le cose più semplici”. Phil Collins è stato sposato tre volte ed è padre di cinque figli, tra cui l’attrice Lily Collins. Nella sua autobiografia aveva già raccontato di essersi rifugiato nell’alcol dopo il divorzio dalla moglie svizzera Orianne nel 2006. (di Paolo Martini) 

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