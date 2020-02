L’allarme Coronavirus stravolge il calendario di Serie A: Juve-Inter a rischio

​L’arrivo del Coronavirus in Italia ha portato enormi problemi anche nel mondo del calcio: sono infatti quattro le partite rinviate in Serie A. I rinvii non potrebbero essere finiti qui, dato che l’allarme con tutta probabilità non cesserà a breve. Il calendario di Serie A potrebbe essere messo a dura prova, visto che in alcuni casi non ci potrebbe essere nemmeno il tempo materiale di recuperare alcune gare. A rischio anche la gara scudetto del primo marzo tra ​Juve e ​Inter, poiché i due club… continua a leggere sul sito di riferimento