AGI – Se le regole per la riapertura a settembre dei nidi saranno le stesse previste oggi per i centri estivi, le famiglie italiane potrebbero veder aumentare la retta mensile dal 60% al 100%. E molti nidi saranno costretti addirittura a chiudere, strozzati dai conti in rosso causati da spese di gestione, dagli stipendi degli educatori e dal calo delle entrate. E’ lo scenario a tinte fosche tracciato all’AGI da Carlo Pallino, responsabile del comitato EduChiAmo, nato durante l’emergenza Covid-19 e portavoce oggi di oltre 7.500 asili nidi su tutto il territorio nazionale. “Dal 18 maggio si è dato il via a riaprire i centri estivi con delle regole impraticabili e insostenibili a lungo termine.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo L’allarme dei nidi privati: rischio rette raddoppiate e chiusure proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento