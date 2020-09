L’allarme dei presidi: consegnati 200 mila banchi dei 2,4 milioni attesi

AGI – “Sulla consegna dei banchi riceviamo segnalazioni di ritardi, si parla di 200mila consegnati su 2.400.000“. È l’allarme per l’avvio dell’anno scolastico in programma a meno di 48 ore, il 14 settembre, lanciato dal rappresentante dei presidi, Antonello Giannelli.

“Sul fronte degli spazi alternativi per gli studenti – ha detto all’AGI il presidente dell’Anp – si stanno recuperando, ma non abbiamo ancora dati certi. Una buona notizia l’abbiamo ricevuta con la circolare per la gestione dei lavoratori fragili – ha detto Giannelli – su questo fronte siamo soddisfatti poiché era una nostra richiesta ed ora abbiamo delle linee guida precise da seguire per questi lavoratori”.

