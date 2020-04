“Siamo invisibili per il governo. Non staremo sul divano a vedere il tessuto economico del nostro Paese che si sta sfasciando. E non possiamo riaprire con il plexiglass, i guanti, le mascherine. Non ha senso. Così ci fate fallire”: con queste parole, Giovanni Favia, ex consigliere regionale del M5s, tra i primi espulsi dal Movimento, ed ora ristoratore a Bologna, annuncia una due giorni di protesta del settore lanciata dal ‘basso’.

Alcuni proprietari di locali, consegneranno domani le chiavi delle proprie attività ai sindaci dei rispettivi Comuni per denunciare le difficoltà del settore della ristorazione, l’ultimo a partire secondo la ‘road map’

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo L’allarme dei ristoratori: “Noi invisibili, così ci fate fallire” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento