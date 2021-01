AGI – Al 20 gennaio (con aggiornamento alle 21.48) sono state consegnate alle Regioni 1.558.635 dosi, di cui 1.250.903 già somministrate (80,3%), con inevitabile rallentamento negli ultimi giorni.

Tuttavia, solo 9.160 persone hanno completato il ciclo vaccinale, mentre 13.534 persone avrebbero già dovuto ricevere la seconda dose.

“Tenendo conto dei possibili ritardi di consegna, anche comunicati last minute come nel caso di Pfizer – spiega, in una nota il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta – è fondamentale che in questa fase le Regioni accantonino i vaccini per la somministrazione della seconda dose. La campagna vaccinale non è una gara di velocità: l’unità di misura su cui confrontarsi,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo L’allarme della fondazione Gimbe: a rischio la seconda seconda dose del vaccino proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento