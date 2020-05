“L’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi fa bene all’auto”, dice Quagliano

Il nuovo modello di sviluppo dell’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi è una strategia che paga e dà slancio al settore dell’auto, soprattutto sul lungo termine, ma nel breve periodo per rimettere in moto il mercato dopo l’emergenza Covid servono più investimenti. A partire da nuovi incentivi statali alla rottamazione.

Gian Primo Quagliano, ​presidente del Centro Studi Promotor, spiega all’AGI come le sinergie tra gruppi siano sempre delle “buone notizie” per il settore e la filiera dell’auto, ma che oggi per tornare alla normalità c’è soprattutto bisogno di una terapia d’urto, ovvero “l’apertura a incentivi alla rottamazione anche con l’acquisto di vetture nuove ad alimentazione tradizionale”.

