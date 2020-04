L’alleanza tra Apple e Google per tracciare il contagio da coronavirus

Apple e Google alleate per il tracciamento dei contagi. Le due multinazionali hanno annunciato, con un comunicato congiunto, il raggiungimento di un accordo per rendere operativa una piattaforma di tracciamento su tecnologia Bluetooth, garantendo “privacy, trasparenza e consenso”.

Il ceo di Apple, Tim Cook, ha ufficializzato su Twitter l’intesa raggiunta con il ceo di Google, Sundar Pichai. “Visto – spiega Cook – che il Covid-19 può essere trasmesso attraverso la prossimità degli individui, i responsabili della salute pubblica hanno identificato nel tracciamento uno strumento utile per contenere l’epidemia. Autorità sanitarie, università e associazioni non governative stanno svolgendo nel mondo un importante lavoro per sviluppare un sistema di tracciamento tecnologico.

