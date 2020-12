L’Allieva 4 si farà o no? Nessuna cancellazione per la fiction Rai, le ultime news

L’Allieva 4 si farà o no? Se qualche giorno fa ne eravamo tutti certi, ora, dopo il giallo del post scomparso dall’account Instagram di Endemol Shine Italy pare che molti si siano convinti del contrario. Fiction Rai cancellata? No!. Ecco cosa possiamo dirvi – ovviamente sempre con il condizionale d’obbligo – in esclusiva per voi. Una piccola anticipazione? Non bisogna disperare, ma nemmeno lasciarsi prendere da false illusioni o grandi tristezze. Le cose non sono solo o nere o bianche !

L’Allieva 4 ci sarà o non ci sarà? Il giallo del post social improvvisamente scomparso

Partiamo dall’inizio. Durante la Vigilia di Natale abbiamo tutti gioito per il post Instagram che, a detta di tutti, annunciava ufficialmente – secondo parere comune – il ritorno de L’Allieva 4, amatissima fiction Rai con protagonisti Lino Guanciale e Alessandra Mastronarsi.

Entusiasti per la magia del Natale, fra pacchetti, panettoni e l’affetto- seppur a distanza – di amici e parenti, ci siamo lasciati un po’ troppo prendere la mano, forse, dando per certa una notizia che così certa non lo era ancora. Cerchiamo di capire meglio.

Il 24 dicembre è apparso sugli account social di Endemol Shine Italy un video con il riassunto dei momenti più belli della fiction Rai L’Allieva. Fra gioie e dolori, sorrisi e lacrime dei protagonisti, i telespettatori hanno potuto rivivere alcune sensazioni che la serie aveva suscitato in loro. Tale video, davvero ben fatto, oltre ad essere condiviso da centinaia e centinaia di persone, ha lasciato credere, grazie al suo finale, che la fiction fosse stata rinnovata. Quell’”arrivederci a L’Allieva 4” ci ha fatto saltare sulle sedie per la gioia.

Troppo entusiasmo? Forse sì. Qui abbiamo tutti commesso un errore senza ascoltare altre voci ufficiali siamo partiti in quarta e ci siamo lasciati travolgere dalla gioia, ma era ancora un po’ tutto prematuro.

Altro errore di tutti noi? Quando il post è magicamente scomparso, anche se non da tutte le parti, ci siamo lasciati prendere da rabbia e nervosismo e abbiamo creduto che immediatamente la fiction fosse stata cancellata dopo l’annuncio ufficiale del suo rinnovo.

Ci vuole calma e sangue freddo. Le cose non sono – come già dicevamo – solo nere o bianche. In mezzo c’è una miriade di sfumature.

Quindi, ricapitolando: molto probabilmente il video non ci assicurava l’arrivo de L’Allieva 4 così come la cancellazione del video non ci annuncia un retromarcia.

Fiction Rai: Alice e Conforti hanno ancora una speranza !

Cosa possiamo dirvi in esclusiva? Ebbene secondo le nostre fonti, molto vicine a ‘mamma Rai’, possiamo dirvi che non c’è mai stata alcuna conferma o alcuna smentita ufficiale. E’ ancora troppo presto, ma non bisogna disperare. Nessuno ha posto il veto, anzi … .

L’idea di pensare ad una nuova stagione potrebbe essere in cantiere. Insomma lavori in corso! Però prendetela con calma. Non è che gli attori siano già sul set o stiano leggendo i copioni. Diciamo piuttosto che nelle sedi più opportune si sta pensando alle possibili sceneggiature, a come organizzarsi e a quali e quante forze mettere in campo.

A favore de L’Allieva 4 ovvero di una nuova stagione dell’amatissima fiction Rai giocherebbero diverso fattori. Uno fra tutti? Gli ottimi ascolti portati a casa sia dalle repliche durante il primo lock-down che delle nuove puntate trasmesse ad Autunno 2020.

Oltre a ciò? L’affetto dimostrato dai fan, dagli addetti ai lavori e dai semplici curiosi. Il clamore che ha suscitato un post prima apparso e poi scomparso è esso stesso una manifestazione dell’interesse che suscita questa amatissima fiction.

