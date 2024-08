l’altalena-nel-vuoto-a-120-metri-d’altezza-nuova-attrazione-a-berlino

Panorama adrenalinico sulla città, proprio di fronte torre della tv

Roma, 10 ago. (askanews) – La nuova attrazione turistica di Berlino è un’altalena a 120 metri di altezza. La struttura sul tetto di un hotel davanti alla famosa torre della televisione della capitale tedesca è un modo nuovo di godersi la città, con una dose di adrenalina. Secondo i suoi ideatori è l’altalena più alta d’Europa.”Volevo provare qualcosa di speciale per il mio compleanno, e sapevo che c’era una nuova attrazione in città, e volevo provarla. Un po’ di brividi per farmi sentire un po’ più giovane a 36 anni, ho pensato che sarebbe stata una bellissima esperienza”, afferma Pascal Vent, dipendente della tv pubblica, 36 anni.”C’è decisamente un po’ di brivido all’inizio, e poi, quando sei lì, alla prima oscillazione, pensi: ‘wow’. Solo la vista su Berlino e su tutta la città, da 120 metri di altezza, è fantastica per il corpo, per l’adrenalina, per le emozioni”, dice Wendy Sorice, che lavora in un hotel, 30 anni.”La vista è fantastica, lo consiglio a tutti. In generale, se vieni a Berlino, devi salire sulla torre della televisione dove la vista è bellissima. Ma essere proprio al centro di tutto e avere la sensazione di volare: è molto, molto bello”, commenta Victoria Voigt, operatrice addetta all’assitenza, 34 anni.