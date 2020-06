Che il presidente del Consiglio Conte voglia guidare il processo dalla ‘fase 2′ alla ‘fase 3′ nel Pd e in Italia viva viene considerato “legittimo” ma la richiesta pervenuta dagli alleati al premier, già dal momento degli annunci fatti in conferenza stampa due giorni fa, è quella di condividerne il percorso, senza creare eccessive aspettative in un momento in cui le parti sociali premono per risolvere i problemi sul tavolo, con nodi ancora che devono essere sciolti.

Ecco il motivo per cui, secondo quanto viene riferito, al vertice dei capi delegazione che si è tenuto venerdì a palazzo Chigi l’invito arrivato a Conte sarebbe stato quello di scrivere insieme il ‘piano di Rinascita’,

L’articolo L’altolà del Pd a Conte: sulla Fase 3 non può andare avanti da solo proviene da Notiziedi.

