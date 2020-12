L’ambasciata italiana in Montenegro ‘contro’ Fabian Ruiz: “Puoi dribblare solo il tuo cane” – FOTO!

Se navighi sui social e sei il media manager di un noto profilo istituzionale è bene rendersi conto con quale account tu stia interagendo prima di lasciare un commento. Chi cura la comunicazione Twitter dell’Ambasciata italiana in Montenegro non ha seguito questa prassi e il risultato è semplicemente disastroso. Ecco cosa è successo: qualche giorno fa il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz ha pubblicato il video in cui lo si vede giocare con il suo cane, Bella. Chi preferite, me o Bella?, chiede Fabian ai suoi follower.

Fabian al centro di un “incidente diplomatico”?

Dura la replica dell’Ambasciata italiana in Montenegro che risponde così al video, per la verità molto dolce, pubblicato dal centrocampista andaluso: “Solo col cane puoi giocare. Ma te le riguardi le partite? Lo vedi che sei più lento di una tartaruga (con emoticon, ndr)? Ma ce lo meritiamo un atteggiamento così”. Peccato che il commento non sia quello di un semplice tifoso…

