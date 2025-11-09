l’ambasciata-russa-attacca-calenda-per-il-tatuaggio-pro-kiev

Roma, 9 nov. (askanews) – L’ambasciata russa in Italia ha attaccato il leader di Azione, Carlo Calenda, per un tatuaggio mostrato sulla piattaforma X. Secondo la rappresentanza diplomatica, il politico italiano non comprenderebbe “il significato del simbolo” che si è fatto tatuare.

In un commento diffuso sui propri canali, l’ambasciata sostiene che il gesto di Calenda equivarrebbe a una “adesione volontaria” a figure del nazionalismo ucraino come Symon Petljura, Stepan Bandera e Roman Shukhevych, che Mosca definisce “nazionalisti e collaborazionisti” e accusa di crimini contro diverse comunità etniche durante il XX secolo. Il messaggio è accompagnato da un riferimento al post di Calenda su X e da immagini che accostano il politico italiano al presidente ucraino Volodymyr Zelensky e allo stesso Petljura.