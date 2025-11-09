domenica, 9 Novembre , 25

Firenze, rissa tra giovanissimi fuori da discoteca: 17enne accoltellato alla schiena

(Adnkronos) - Un ragazzo di 17 anni è...

Roma-Udinese oggi, match in diretta

(Adnkronos) - La Roma in campo oggi 9...

Trump: “Grazie ai dazi ogni americano riceverà bonus di 2mila dollari”

(Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald...

Vannacci ‘riscrive’ le leggi razziali: bufera social, endorsement di Caio Mussolini

(Adnkronos) - Sulla pagina Facebook, Roberto Vannacci, l'ex...
l’ambasciata-russa-attacca-calenda-per-il-tatuaggio-pro-kiev
L’Ambasciata russa attacca Calenda per il tatuaggio pro-Kiev

L’Ambasciata russa attacca Calenda per il tatuaggio pro-Kiev

AttualitàL’Ambasciata russa attacca Calenda per il tatuaggio pro-Kiev
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 9 nov. (askanews) – L’ambasciata russa in Italia ha attaccato il leader di Azione, Carlo Calenda, per un tatuaggio mostrato sulla piattaforma X. Secondo la rappresentanza diplomatica, il politico italiano non comprenderebbe “il significato del simbolo” che si è fatto tatuare.

In un commento diffuso sui propri canali, l’ambasciata sostiene che il gesto di Calenda equivarrebbe a una “adesione volontaria” a figure del nazionalismo ucraino come Symon Petljura, Stepan Bandera e Roman Shukhevych, che Mosca definisce “nazionalisti e collaborazionisti” e accusa di crimini contro diverse comunità etniche durante il XX secolo. Il messaggio è accompagnato da un riferimento al post di Calenda su X e da immagini che accostano il politico italiano al presidente ucraino Volodymyr Zelensky e allo stesso Petljura.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.