l’ambasciatore-delle-filippine-segnala-i-rischi-economici-globali-sul-mar-cinese-meridionale

ROMA – Le tensioni nel Mar Cinese Meridionale non rappresentano soltanto una questione geopolitica regionale, ma un tema centrale per la stabilità economica mondiale.

È il messaggio emerso con forza durante la presentazione del volume The Economic Impact of the South China Sea Disputes, ospitata a Palazzo Madama.

L’iniziativa ha riunito parlamentari italiani, rappresentanti della comunità diplomatica, accademici, think tank, esponenti dell’industria della difesa, membri della Marina Militare, giornalisti e rappresentanti della comunità filippina in Italia.

Il volume è la prima raccolta di saggi dedicata alle conseguenze economiche delle dispute nel Mar Cinese Meridionale, offrendo una prospettiva europea sulle tensioni nell’Indo-Pacifico e sul loro impatto crescente sull’ordine globale.

Tra i contributi presenti nel libro figura l’articolo dell’ex ministro degli Esteri filippino Enrique A. Manalo, intitolato Towards a Rules-Based Order in the South China Sea, nel quale vengono richiamati il valore della UNCLOS e del Lodo Arbitrale del 2016 come pilastri essenziali per la pace e la sicurezza marittima nella regione.

Nel suo intervento, l’Ambasciatore delle Filippine in Italia Neal Imperial ha ricordato che oltre il 30% del commercio marittimo globale – pari a circa 3,37 trilioni di dollari – transita ogni anno attraverso queste acque, insieme a circa 50.000 navi mercantili e alla metà delle petroliere mondiali.

Un’eventuale limitazione della libertà di navigazione, ha sottolineato, avrebbe conseguenze dirette sul commercio internazionale, sui mercati energetici e sulle catene di approvvigionamento globali.

Imperial ha inoltre riaffermato i diritti sovrani delle Filippine all’interno della propria Zona Economica Esclusiva, riconosciuti dal Lodo Arbitrale del 2016, giunto quest’anno al decimo anniversario.

Il diplomatico ha espresso apprezzamento per il crescente impegno dell’Italia nell’Indo-Pacifico, richiamando la presenza navale italiana nella regione, le posizioni del G7 sulle azioni coercitive nel Mar Cinese Meridionale e il lavoro in corso per una strategia indo-pacifica italiana.

In qualità di presidente di turno dell’ASEAN nel 2026, Imperial ha richiamato il tema della presidenza filippina, Navigating Our Future, Together, sottolineando la responsabilità di Manila nel promuovere coesione regionale, diritto internazionale e dialogo multilaterale.

Ad aprire i lavori è stato il senatore Giulio Terzi di Sant’Agata, che ha definito il volume un contributo tempestivo e necessario al pensiero strategico europeo sull’Indo-Pacifico.

Il parlamentare ha evidenziato il valore economico e strategico crescente del Mar Cinese Meridionale, dove transita circa il 25% del traffico marittimo globale e dove insistono importanti riserve di petrolio, gas naturale e terre rare.

Terzi ha espresso preoccupazione per le rivendicazioni cinesi fondate sui cosiddetti diritti storici, per la linea dei nove tratti e per la militarizzazione delle Isole Paracel e Spratly, sottolineando anche le ricadute concrete sulla vita quotidiana dei pescatori filippini.

Il senatore ha inoltre richiamato l’importanza dei negoziati in corso per l’accordo di libero scambio tra Unione Europea e Filippine, che potrebbe essere concluso entro il 2027. Un segnale, secondo Terzi, del ruolo strategico crescente di Manila nei rapporti con l’Occidente.

Spazio anche al contributo della comunità filippina in Italia, stimata tra 150.000 e 160.000 persone, definita dal senatore una presenza preziosa per il tessuto sociale italiano.

Per il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è intervenuta Valentina Muiesan, vice direttrice per Asia e Oceania, che ha ribadito l’impegno italiano per un Indo-Pacifico libero, inclusivo e stabile.

Tra le iniziative richiamate, programmi di formazione per ufficiali degli Stati costieri della regione su diritto del mare, energie rinnovabili e diplomazia navale.

Muiesan ha ricordato anche il ruolo delle navi scuola italiane Amerigo Vespucci e Francesco Morosini, protagoniste di attività a Manila con la partecipazione di giovani ufficiali filippini e asiatici.

Nel corso della tavola rotonda, la professoressa Donatella Strangio ha sottolineato la forza multidisciplinare del volume, mentre la giornalista Giulia Pompili ha definito le Filippine una frontiera decisiva nella resistenza ai tentativi di ridefinizione dell’ordine marittimo nell’Indo-Pacifico.

Il dottor Stefano Pelaggi ha infine evidenziato l’accordo di cooperazione nel settore della difesa firmato il 14 febbraio 2026 a Monaco tra il ministro Guido Crosetto e la segretaria agli Esteri filippina Ma. Theresa Lazaro come uno dei passaggi più rilevanti nelle relazioni bilaterali degli ultimi decenni.

La discussione è stata moderata da Matteo Angioli, segretario generale del Comitato Globale per lo Stato di Diritto “Marco Pannella”.

L’evento ha confermato come le dispute nel Mar Cinese Meridionale non siano una questione lontana, ma un dossier strategico che incide direttamente sugli equilibri economici, commerciali e di sicurezza dell’Europa e dell’Italia.