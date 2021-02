In visita con la moglie Zakya Seddiki per alcuni giorni, aveva anche ricevuto a Camerota il premio per la pace dedicato ai morti di Nassiriya Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo L’ambasciatore italiano Luca Attanasio ucciso in Congo era stato a ottobre nel Cilento proviene da Notiziedi.

